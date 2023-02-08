Три жилых корпуса по программе реновации в Капотне введут в эксплуатацию в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Три корпуса жилого дома, построенного по программе реновации в Капотне, планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Первые жилые корпуса для переселения по программе реновации введут в эксплуатацию в этом году в районе Капотня, 1-й квартал, владение 8", – сообщил он.

Новостройка оформлена в пастельных тонах с использованием керамогранита и плитки бежевого, светло-кирпичного и жемчужно-серого цветов. На фасадах дома размещены корзины для кондиционеров.

В жилых корпусах будет 320 квартир: 135 – однокомнатных, 159 – двухкомнатных и 26 – трехкомнатных. Для маломобильных москвичей в доме есть 8 квартир, оборудованных широкими коридорами и дверными проемами.

На первом этаже дома отвели места для лифтового холла, зоны для размещения почтовых ящиков, пространства для уборочного инвентаря и технических помещений. Помимо этого, на первом этаже новостройки могут открыться торговые точки, пункты общественного питания и другие коммерческие предприятия.

Прилегающую к дому территорию благоустроили в соответствии со стандартами программы реновации: высадили деревья, кустарники, а также разбили газоны и цветники. Юные жители новостройки смогут провести время на детской площадке, взрослые – отдохнуть на свежем воздухе в специально отведенной зоне.

Ранее Загрутдинов сообщил, что на юго-востоке Москвы демонтировали 25 старых домов. Постройки подлежали сносу в рамках программы реновации. Глава столичного Депстроя добавил, что ЮВАО стал лидирующим по количеству демонтированных домов с начала старта программы реновации.



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