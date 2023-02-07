Дом на 284 квартиры построят в Кузьминках по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В районе Кузьминки построят дом по программе реновации на 284 квартиры. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В районе Кузьминки по адресу Жигулевская улица, з/у 12/6; з/у 12/6/1, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время на площадке ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", – сообщил Загрутдинов.

Из 284 квартир 208 будут двухкомнатными, 39 – однокомнатными, а 37 – трехкомнатными. Еще девять квартир оборудуют для маломобильных граждан. Там будут сделаны расширенные коридоры и установлена специальная сантехника.

Фасады здания выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных пиленым кирпичом бежевого, оранжевого и коричневого оттенков. Проект строительства также предполагает размещение металлических корзин для кондиционеров.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах предусмотрены в один уровень с поверхностью земли – родители с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд.

Близлежащую территорию дома благоустроят: высадят деревья, декоративные кустарники и разобьют газоны. Также для жителей дома оборудуют детскую и спортивную площадки.

Ранее сообщалось, что жилой комплекс на 913 квартир возведут в Бескудниковском районе по программе реновации. Рабочие сделают в квартирах современную отделку, которая соответствует стандартам программы. В комнатах установят розетки, осветительные приборы и выключатели. На кухнях появятся плиты, а санузлы оборудуют необходимой сантехникой.

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