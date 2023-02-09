Многофункциональный ЖК с образовательным центром возведут в Богородском районе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Многофункциональный жилой комплекс с образовательным центром возведут в Богородском районе столицы. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Новый объект расположится в Восточном округе Москвы по адресу 4-й проезд Подбельского, владение 3, строение 1–26.

Руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что на данный момент на площади более 4 гектаров находятся нежилые и производственные здания, которые снесут. Решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (ГЗК), которую возглавляет Сергей Собянин.

"По результатам внесения изменений в ПЗЗ инвестор ГК Capital Group сможет провести строительство", – отметила Пятова.

Она также сказала, что на этом месте построят жилые корпуса с коммерческой застройкой и образовательный комплекс на 275 мест. Площадь возведенных корпусов составит более 141 тысячи квадратных метров, из которых жилая часть займет более 120 тысяч "квадратов", на нежилую придется 20 тысяч квадратных метров.

Ранее глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что три корпуса жилого дома, построенного по программе реновации в Капотне, планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

В жилых корпусах будет 320 квартир: 135 – однокомнатных, 159 – двухкомнатных и 26 – трехкомнатных. Для маломобильных москвичей в доме есть 8 квартир, оборудованных широкими коридорами и дверными проемами.



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