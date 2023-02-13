Названа стоимость самой дорогой первичной квартиры бизнес-класса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Самую дорогую квартиру на первичном рынке недвижимости в Москве можно купить за 232,4 миллиона рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитиков компании "БОН ТОН".

"Самый дорогой лот площадью 261,7 квадратного метра находится в Хорошёво-Мнёвниках. Это пентхаус стоимостью 232,4 миллиона рублей", – добавили аналитики.

Специалисты отметили, что самую недорогую квартиру в домах бизнес-класса можно приобрести за 6,8 миллиона рублей в районе Печатники. Площадь лота составляет 17 квадратных метров.

Эксперты компании сообщили, что две трети предложений приходится на три типа квартир: трехкомнатные евроформата, четырехкомнатные евроформата и двухкомнатные квартиры евроформата.

По данным аналитиков, средняя цена квартиры бизнес-класса за год увеличилась на 3,3%, до 29,1 миллиона рублей. Средняя площадь объектов снизилась на 3,6% и составила 66,8 квадратного метра.

Ранее риелтор сообщил, что перед покупкой квартиры необходимо изучить состояние дома. Покупатель должен знать, есть ли в подъезде запах, наличие которого может сигнализировать о сырости в подвале. Также более подробную информацию можно узнать у консьержа или соседей.



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