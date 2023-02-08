Риелтор дал советы по выбору квартиры

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В процессе покупки или продажи квартиры россиянам будет полезно прибегнуть к некоторым хитростям. Об этом в беседе с "Мослентой" сообщил частный риелтор Евгений Коноплев.

Продающим жилье в старом доме риелтор советовал не красить потолок перед расставанием с квартирой. Заметив покрашенный потолок, покупатель может решить, что ранее хозяева сталкивались с потопами со стороны соседей. Более удачным вариантом будет предоставление покупателю скидки примерно в 20 тысяч рублей.

Также Коноплев посоветовал не пылесосить вентиляционные решетки перед приходом потенциальных покупателей.

"Да, это будет выглядеть неопрятно и неряшливо, зато сразу станет понятно: вентиляция работает, воздух тянет, потому и пыль оседает на решетках", – пояснил он.

Выбирающим жилье эксперт посоветовал первым делом ознакомиться с состоянием санузла. Покупателям необходимо проверить работу люка развода канализации и электрощитка, где все автоматы должны быть подписаны.

Помимо прочего, Коноплев посоветовал потенциальным жильцам изучить состояние дома в целом. Покупатель должен осведомиться, есть ли в подъезде запах, наличие которого может сигнализировать о сырости в подвале. Сделать необходимые выводы о покупке квартиры в доме также можно, увидев обгоревшие двери.

Более подробную информацию о доме будущие владельцы жилья могут получить у консьержа. Если же подобного человека в доме нет, можно опросить гуляющих рядом с домом людей, проживающих в постройке.

Ранее аналитики подсчитали, что для покупки жилой недвижимости в ипотеку в Москве необходимо получать зарплату в 301 074 рубля.

Средняя стоимость квадратного метра жилья в столице оценивается примерно в 367,1 тысячи рублей. В среднем новостройка площадью 50 квадратных метров будет стоить около 18,3 миллиона рублей.



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