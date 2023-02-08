Объем выставленных на продажу квартир-студий в Москве вырос на 75% за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объем выставленных на продажу квартир-студий в Москве вырос более чем на 75% в январе 2023 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование компаний "Метриум" и "НДВ Супермаркет недвижимости".

Согласно информации "Метриума", в январе текущего года на продажу в Москве выставили 14,1 тысячи студий, что превышает показатели января 2022 года на 75,1%. Доля подобных квартир за год увеличилась с 17 до 20%. При этом в "НДВ Недвижимости" подсчитали, что объем подобных предложений в столице вырос на 61,1%.

Исследователи "Метриума" также пришли к выводу, что число выставленных на продажу студий премиум-сегмента выросло на 69%.

Эксперты пояснили, что рост объема предложения студий в столице вызван реакцией застройщиков на снижение доходов населения. В случае падения платежеспобности аудитории студии являются наиболее ликвидными.

Ранее аналитики пришли к выводу, что для покупки жилья в ипотеку в Москве необходимо зарабатывать 301 074 рубля.

Средняя стоимость квадратного метра жилья в столице приравнивается к 367,1 тысячи рублей. В среднем новостройка площадью 50 квадратных метров обойдется в 18,3 миллиона рублей.



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