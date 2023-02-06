В Москве выросла стоимость квартир классического формата из-за дефицита

Фото: depositphotos/photographee.eu

Квартиры с классическими планировками в Москве оказались в дефиците. Это привело к увеличению их стоимости. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитиков компании "НДВ Супермаркет Недвижимости".

Так, по информации специалистов, доля предложения классических форматов жилья составляет 20,5%, одновременно с этим квартиры евроформата занимают 55,3%. В связи с ограниченным объемом продаж "классика" по итогам января 2023 года показала наибольший рост стоимости, сообщили эксперты.

К примеру, средневзвешенная цена одного квадратного метра четырехкомнатных квартир по сравнению с декабрем прошлого года увеличилась на 5,8% – до 219,3 тысячи рублей (+4,5% за год). Цена однокомнатных квартир выросла на 4,3% и составила 298,9 тысячи рублей (+6,8% за год), трехкомнатных – на 3,7% и составила 243,9 тысячи рублей (+1,6% за год).

Вместе с тем, как отмечают аналитики, цена квартир евроформата практически не изменилась. Стоимость "квадрата" четырехкомнатной квартиры евроформата выросла на 2,3% и составила 259,2 тысячи рублей (0% за год), трехкомнатной – на 1,8% до 274,3 тысячи рублей.

По сравнению с декабрем в январе 2023 года без изменений осталась стоимость квадратного метра только у двухкомнатных квартир как классической планировки, так и евроформата.

Ранее эксперты назвали средние цены на арендное жилье в Москве. Больше всего в Москве квартир, которые сдаются за 26–45 тысяч рублей в месяц – чуть больше 37%. Почти треть жилья предлагается по ставке от 66 тысяч рублей, примерно столько же – в диапазоне от 46 до 65 тысяч рублей.

Вместе с тем квартиры и комнаты с месячной ставкой ниже 25 тысяч рублей занимают менее 5% столичного рынка.

В 2022 году в Москве зафиксировали рост предложений на новостройки массового сегмента на 55%. По данным экспертов, в декабре количество лотов по данному предложению составило 26,6 тысячи. Порядка 81,1% из указанного объема составили квартиры, 13,1% – апартаменты.

"Деньги 24": специалисты рассказали об ипотечном пузыре

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!