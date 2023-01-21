Эксперты оценили минимальную стоимость ремонта однокомнатной квартиры в Москве

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Минимальная стоимость ремонта однокомнатной квартиры в московской новостройке в 2023 году составляет примерно 1,5–1,8 миллиона рублей, выяснили эксперты. В эту сумму входят отделка, установка сантехники и меблировка. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

Как рассказал консультант по ремонту Андрей Хирсанов, стоимость черновых работ вместе с материалами составляет примерно 7–11 тысяч рублей на квадратный метр. Речь идет о подготовке поверхностей потолка, пола, стен и проведении инженерных коммуникаций. Таким образом, черновая отделка квартиры площадью 40 метров составит около 280–440 тысяч рублей, отметил эксперт.

Затраты на материалы для чистовой отделки для однокомнатной квартиры указанного метража составят около 250 тысяч рублей, подсчитала операционный директор компании "OBI Россия" Арина Аванесова. В эту стоимость входит покупка штукатурки, грунтовки, шпатлевки, клея, обоев, плитки, ламината и плинтусов.

Услуги по чистовой отделке могут обойтись в 450 тысяч рублей, сообщила руководитель категории "Ремонт и строительство" на "Авито.Услугах" Светлана Филимонова. По ее данным, стоимость штукатурных работ оценивается примерно в 350 рублей за квадратных метр, укладка потолков стоит от 250 рублей за квадратный метр, а установка натяжных потолков – от 330 рублей за "квадрат".

Услуги маляров, по данным специалистов, стоят около 200 рублей за квадратный метр, а за работу плиточника придется заплатить от 900 рублей. Таким образом, стоимость чистового ремонта одного квадратного метра оценивается примерно в 5 тысяч рублей.

На минимальный набор сантехники – унитаз, раковину, ванну или душевую кабину – придется потратить примерно 110 тысяч рублей. Работы по их установке обойдутся в 20 тысяч рублей.

Стоимость мебели для стандартной однокомнатной квартиры в Москве оценивается примерно в 700 тысяч рублей. На эту сумму, указали эксперты, можно приобрести кровать, гардероб, кухню, прихожую и тумбу. Минимальный набор бытовой техники, куда входят плита, холодильник и стиральная машина, обойдется в 50–100 тысяч рублей.

Ранее юрист Константин Крохин рассказал Москве 24, что за нарушение перепланировки владельцев столичных квартир могут оштрафовать или даже выставить жилье на торги.



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