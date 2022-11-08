Эксперт перечислил факторы выгодной оценки недвижимости

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во время продажи жилья стоит обратиться к оценщикам недвижимости, которые помогут учесть все факторы. Например, эксперт сможет рассказать о ситуации на рынке в момент продажи, сообщает газета "Известия" со ссылкой на соучредителя Центра независимой экспертизы собственности (ЦНЭС) Кирилла Кулакова.

"Стоимость недвижимости циклична – после роста всегда наступает "охлаждение" рынка. Соответственно, это будет учтено и при оценке. Если владелец недвижимости не решает срочную проблему, то не следует торопиться с оценкой – лучше сделать это, когда рынок будет на пике", – отметил Кулаков.

Также специалист отметил, что нужно не забывать про сезонность, когда вопрос встает о продаже дач. В зимнее время они дешевеют на 15–20%, утверждает Кулаков.

Во время оценки недвижимости учитываются все положительные факторы: шаговая доступность школ, больниц, детских садов, благоустроенный двор, капитальные ремонт в здании, камеры видеонаблюдения, спортивные площадки и многое другое.

Кроме того, Кулаков подчеркнул, что захламленные квартиры будут продаваться куда хуже, нежели те, в которых провели качественную уборку и хотя бы небольшой косметический ремонт.

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