В России хотят ввести льготную ипотеку для мобилизованных

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В России предлагают разработать программу льготной ипотеки для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, и реализовать ее в 2023 году. С таким предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратились лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и лидер партии "Родина" Алексей Журавлев, сообщает РИА Новости.

Как указывают парламентарии, такая льготная ипотека может предоставляться семьям мобилизованных граждан, не подпадающим под условия иных льготных ипотечных программ.

Она может быть реализована в форме получения кредита по пониженной процентной ставке, к примеру 2%, или подписания дополнительного соглашения о рефинансировании уже существующей ипотеки на условиях пониженной процентной ставки.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, граждане, отправленные в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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