Полис ОМС мобилизованного перестанет действовать с момента призыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

У подпавших под призыв по мобилизации россиян перестанет действовать полис ОМС. Об этом сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.

Там уточнили, что, когда гражданин заступает на военную службу, он становится застрахован по другому закону. Согласно ему, министерство обороны заключает договор о страховании жизни и здоровья военного со страховой компанией.

Данное страхование распространяется, в том числе на призванных на военные сборы, рядовых и начальников органов внутренних дел РФ и Государственной противопожарной службы, а также сотрудников Росгвардии.

Ранее Владимир Путин расширил перечень граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Отмечалось, что отсрочку от военной службы могут получить студенты очной и очно-заочной форм обучения, которые осваивают программы среднего профессионального и высшего образования. Дополнительно указывалось, что мобилизации не подлежат аспиранты.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Действие полисов ОМС прекратится у россиян, попавших под частичную мобилизацию

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