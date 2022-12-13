Россияне выбрали котов и соседей главными вредителями для квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители России беспокоятся по поводу порчи имущества домашними животными и соседями по дому сильнее, чем риска появления возгорания или стихийного бедствия. К таким выводам пришли аналитики группы "Ренессанс Страхование" и онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", передает РБК.

Порядка 64% жителей РФ беспокоятся, что их имущество может быть испорчено. Больше всего они боятся из-за действий питомцев, таких россиян оказалось 41%. Следом расположилось беспокойство о затоплении квартиры соседями (39%).

Около 33% россиян переживают из-за возможного возникновения возгорания, а о протечке труб думают 31%. Порядка 14% беспокоятся из-за последствий громкой вечеринки или застолья. О бытовом газе переживают 8% опрошенных. Между тем лишь 6% россиян думают о возможном стихийном бедствии или краже.

Помимо этого, жители РФ выбрали самые ценные предметы у себя дома. Это оказались бытовая техника (35%), диван (20%), умная техника (14%) и декоративные предметы (14%).

Ранее специалисты сервиса "Авито Услуги" рассказали, что в прошлом месяце среди москвичей вырос спрос на ремонт и отделку в квартирах на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Вакансий от мастеров за ноябрь текущего года в столице стало больше на 61%.

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