Объем предложения новостроек в Москве вырос на 55% в 2022 году

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В 2022 году в Москве зафиксировали рост предложений на новостройки массового сегмента на 55%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании "Метриум".

В декабре количество лотов по данному предложению составило 26,6 тысячи. Порядка 81,1% из указанного объема составили квартиры, 13,1% – апартаменты.

Большая часть предложений сконцентрировалась в ЗАО (17,9%). Остальная часть лотов располагалась в ЮВАО (17,6%) и САО (15,9%).

Чаще всего в столице продавали однокомнатные квартиры. Также москвичам предлагали студии и двухкомнатные квартиры. Меньше всего на столичном рынке недвижимости оказалось четырехкомнатных квартир.

Аналитики подсчитали, что средняя стоимость квадратного метра жилья в предложениях подобного типа составляла 309,9 тысячи рублей. Это на 16,3% больше, чем в 2021 году.

Наиболее популярными районами при покупке недвижимости в 2022 году в Москве стали Сокол, Гагаринский и Куркино. Высокий спрос также фиксировался в Бескудниковском районе и Южном Тушине. При этом аналитики не исключили наличие в каждом районе привлекательных территорий.



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