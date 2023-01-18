Вторую очередь жилого комплекса в Пресненском районе ввели в эксплуатацию

Фото: stroi.mos.ru

В Пресненском районе Центрального административного округа Москвы ввели в эксплуатацию вторую очередь жилого комплекса Headliner. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

"Вторая очередь ЖК Headliner введена в эксплуатацию", – говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила, что восьмой корпус жилого комплекса рассчитан на 67 квартир, девятый – на 542, десятый – на 318. Общая площадь новых корпусов превышает 134 тысячи квадратных метров. В составе второй очереди также ввели в эксплуатацию подземную парковку на 820 машино–мест.

Во вторую очередь также войдет детский сад площадью более трех тысяч квадратных метров на 130 мест.

На первом этаже дома разместятся объекты коммерческой инфраструктуры. На территории ЖК создано общественное пространство для отдыха, прогулок и занятий физической активностью.

Третью очередь проекта планирует ввести в эксплуатацию в 2024 году. В настоящее время продолжается ее строительство.

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