Почти 13 миллионов квадратных метров недвижимости ввели в столице в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 13 миллионов квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в столице в прошлом году. Об этом сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра Андрей Бочкарев обратил внимание на то, что 6,6 миллиона квадратных метров приходится на жилье.

"В прошедшем году нам вновь удалось перевыполнить план по вводу недвижимости и жилья. Так, по итогам 2022 года мы ввели 12,87 миллиона "квадратов" недвижимости", – уточнил он.

Кроме того, на 1,7 миллиона квадратных метров разместились:

промышленно-производственные помещения;

административно-деловые объекты;

торговые площади;

складские и другие объекты коммерческой направленности.

Ранее сообщалось , что больше 3,9 миллиона квадратных метров недвижимости ввели в столице на территории бывших промышленных зон с начала 2022 года.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что с 2011 года по ноябрь 2022 года введено 1 079 объектов площадью 34,9 миллиона квадратных метров, из которых площадь 14,4 миллиона "квадратов" – жилая часть. Наибольшее количество введенных в эксплуатацию объектов находятся в Южном административном округе.

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