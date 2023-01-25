Названы средние цены на аренду жилья в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В компании "Инком-Недвижимость" назвали средние цены на арендное жилье в Москве. Так, квартиры и комнаты с месячной ставкой ниже 25 тысяч рублей занимают менее 5% столичного рынка, сообщает газета "Известия".

Больше всего в Москве квартир, которые сдаются за 26–45 тысяч рублей в месяц – чуть больше 37%. Почти треть жилья предлагается по ставке от 66 тысяч рублей, примерно столько же – в диапазоне от 46 до 65 тысяч рублей.

Наиболее часто в столице сдаются двухкомнатные квартиры – почти в 40% случаев, затем идут однокомнатные – примерно 31%. На квартиры с тремя и более комнатами приходится четверть предложений. А аренду отдельных комнат предлагают лишь в 5,3% случаев.

В 2022 году стоимость аренды немного снизилась. Больше всего это заметно по ЮВАО, где ставки найма упали на 5,5%: в среднем с 34,9 до 33 тысяч рублей. Наиболее медленно снижались ставки на однокомнатные квартиры, например, в ЦАО, где этот показатель просел наиболее заметно – на 3,5%.

В "Инком-Недвижимости" ситуацию с арендными квартирами в Москве объясняют обычными рыночными механизмами: низкий спрос провоцирует повышенное предложение, что ведет к падению цен. Оживления рынка компания ожидает не раньше марта-апреля.

Ранее сообщалось, что в 2022 году на столичном рынке элитного жилья было заключено 860 сделок, что является рекордно низким показателем за последние пять лет. В то же время объем предложения составил порядка 1,8 тысячи квартир и апартаментов, превысив показатель 2021 года вдвое.



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