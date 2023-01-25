Продажи элитного жилья в Москве достигли пятилетнего минимума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В 2022 году на столичном рынке элитного жилья было заключено 860 сделок, что является рекордно низким показателем за последние пять лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании NF Group.

Отмечается, что в прошлом году в Москве было продано 1 620 помещений в элитных новостройках. А менее 860 сделок заключалось в 2017 году и ранее, при этом с тех пор показатель только рос.

В то же время предложение элитного жилья в 2022 году было почти вдвое выше, чем в позапрошлом году, – всего экспонировалось порядка 1,8 тысячи квартир и апартаментов. Однако это все равно меньше, чем в 2020 и 2019 годах на 16 и 30% соответственно.

В NF Group заметили увеличение разрыва между ценами на жилье разных классов. Например, в прошлом году квадратный метр жилья в классе де-люкс стоил вдвое выше, чем в премиальной новостройке. До этого цены отличались только на 42%.

Ранее сообщалось, что объем предложения новостроек массового сегмента в Москве в 2022 году вырос на 55%. Большая часть предложений сконцентрировалась в ЗАО (17,9%). Остальные лоты – в ЮВАО и САО.



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