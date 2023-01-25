В России появится возможности купить вторичку с сохранением ипотечной ставки продавца

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В России начали продавать вторичное жилье с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости. Первым программу по новой схеме в тестовом режиме запустил "Сбер".

Замглавы ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова напомнила, что раньше при продаже квартиры, приобретенной в ипотеку, банк выдавал покупателю новый кредит, что невыгодно при сегодняшних более высоких ставках.

Она добавила, что у банков всегда была возможность сохранять условия ипотеки, однако они практически не пользовались ею из-за неудобства и отсутствия четкого регламента действий. Эксперт подчеркнула, что в настоящее время рыночные ставки на 2–3% выше, чем были в середине 2021 года, поэтому новая программа очень актуальна.

Гендиректор компании "Релайт-Недвижимость" Константин Барсуков подтвердил, что покупатель может, к примеру, взять кредит на вторичное жилье по ставке 10,9–12,5%, а по новой программе – под 8%, как было в 2021 году.

Процесс "перемены лица" идентичен оформлению обычной ипотеки. Покупатель приносит полный пакет документов, включающий заявку на кредит, справку о доходах, копию паспорта и трудовой книжки, СНИЛС, и получает одобрение от банка.

Заявку можно подать через личный кабинет продавца недвижимости. Банк при этом сохраняет все условия кредита, которые были у продавца. За переоформление взимается комиссия 1% от остатка суммы по кредиту, но не менее 12 тысяч рублей и не более 30 тысяч. Правда, как отмечают эксперты, на заемщиков с плохой кредитной историей и большими долгами новая схема не распространится.

Ранее стало известно, что в 2022 году россияне старше 60 лет стали чаще оформлять ипотечные кредиты. Доля заемщиков в указанном возрасте выросла на 0,8 процентного пункта. При этом больше всего желающих оформить ипотеку наблюдалось в группе россиян младше 30 лет.



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