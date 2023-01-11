Снижение цен на жилье на 20% зафиксировали в Москве в декабре 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В декабре 2022 года в Москве зафиксировали снижение цен на вторичное жилье на 20%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные аналитиков компании "Инком-Недвижимость".

В старых границах Москвы стоимость квадратного метра за год упала на 1,35% и составила в среднем 257,8 тысячи рублей.

В 2022 году в столице популярностью пользовались сделки свободной продажи, а также фиксировались лояльное отношение покупателей к залоговым объектам и четырехкратное увеличение количества "прямых обменов".

При этом спрос на вторичное жилье в столице в декабре оказался на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Рост спроса тогда был обусловлен ожиданием подъема ключевой ставки Центробанка, сообщил сказал директор направления "Вторичный рынок" компании "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома.

Эксперт также добавил, что цены на жилье в 2023 будут снижаться. Шалома подчеркнул, что существующий рынок недвижимости сейчас стал более разумным и осмысленным.

Ранее сообщалось, что за 2022 год в Москве на 21% подешевело арендное жилье. Речь идет об однокомнатной квартире. Стоимость двухкомнатной упала на 11%.



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