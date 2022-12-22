Арендное жилье в России подешевело на 21% за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В крупных городах России арендное жилье подешевело за год. Так, в Москве снять однокомнатную квартиру можно на 21% дешевле, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные федеральной компании "Этажи".

В материале говорится, что стоимость аренды жилья в Санкт-Петербурге снизилась на 14%, в Казани – на 6%, в Красноярске – на 3%.

Отмечается, что аренда двухкомнатной квартиры подешевела в Москве на 11%, в Санкт-Петербурге – на 8%, в Новосибирске – на 5%, в Екатеринбурге и Самаре – на 3%.

Аналитик Александр Иванов рассказал, что данная динамика объясняется тем, что арендаторы стали искать более бюджетные варианты жилья.

"На рынок вышли квартиры покинувших Россию, купленные для сдачи в аренду по льготной ипотечной ставке, передумавших продавать жилье из-за неопределенной ситуации в стране", – пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Москва стала лидером среди крупных городов России, где зафиксировано наиболее заметное снижение ставок долгосрочной аренды жилья. Средняя цена с сентября по ноябрь снизилась почти на 27%.

В топ-5 городов с заметным снижением цен на долгосрочную аренду также попал Сочи, где стоимость упала на 25%. Далее идут Ростов-на-Дону, Калининград и Ставрополь со снижением на 21,4, 15,2 и 15% соответственно.



"Жизнь в большом городе": аренда жилья

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!