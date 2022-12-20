Аренда жилья в Москве подешевела на четверть с сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва стала лидером среди крупных городов России, где зафиксировано наиболее заметное снижение ставок долгосрочной арендой жилья. Средняя цена с сентября по ноябрь снизилась почти на 27%. Об этом говорится в исследовании "Авито Недвижимости".

Отмечается, что стоимость аренды жилья изменилась на фоне снижения платежеспособности населения. Наймодатели стали чаще соглашаться на торг и скидку.

Топ-5 городов с заметным снижением цен на долгосрочную аренду возглавила Москва. Второе место досталось Сочи, где стоимость упала на 25%. Далее идут Ростов-на-Дону, Калининград и Ставрополь со снижением на 21,4%, 15,2% и 15% соответственно.

В некоторых российских городах цены, наоборот, выросли. К ним относятся Ульяновск, Волгоград, Саратов и Омск.

Больше всего предложений аренды жилья с марта по ноябрь было зафиксировано в Севастополе и Сочи, а меньше всего – в Ставрополе и Волгограде.

Ранее стало известно, что средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре и Казани снизилась с февраля по декабрь 2022 года. Эксперт рассказал, что в основном цены на аренду снижаются в тех городах, где стоимость аренды фактически превысила финансовые возможности арендаторов.

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