В Москве зафиксировали снижение числа многокомнатных квартир в новостройках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Аналитики зафиксировали сокращение предложений квартир и апартаментов с четырьмя и более комнатами на 7% за прошедший год. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов агентства "Метриум".

В ноябре 2022 года на рынке было порядка 1,6 тысячи подобных предложений, однако в этом же месяце 2021-го – 1,7 тысячи. Аналитики отметили, что продажи квартир с четырьмя и более комнатами в целом снизились с 4 до 3%. Больше всего подобный спад зафиксировали в проектах новостроек бизнес-класса.

По словам коммерческого директора "КОРТРОС-Москва" Дмитрия Железнова, сокращения продаж в общей сложности связаны с выходом на рынок новых проектов, где их реже проектируют, чем раньше.

Если говорить о массовом сегменте новостроек столицы, то там также отметили уменьшение числа многоквартирных лотов. В ноябре 2022 года было представлено всего 117 таких помещений против 145 в ноябре прошлого года. Исходя из этого, количество таких предложений сократилось на 19%, подтвердили аналитики.

"Квартиры с большим числом комнат постепенно переходят в формат эксклюзивного продукта", – поделилась гендиректор компании "Ривер Парк" Лариса Швецова.

В свою очередь, основатель и совладелец группы "Родина" Владимир Щекин отметил вынужденную экономию у покупателей из-за роста цен на жилье в новых домах.

Ранее глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что расселение 2,5 тысячи жильцов старых домов в новостройки по программе реновации осуществляется в районах Кунцево, Очаково-Матвеевское и Ново-Переделкино на западе Москвы.

Отмечалось, что Западный административный округ является лидером по числу расселенных старых зданий с начала реализации программы.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!