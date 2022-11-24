Жилой комплекс с детсадом и океанариумом появится на западе Москвы

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В 2023 году в столичном районе Дорогомилово планируют ввести в эксплуатацию жилой комплекс, в составе которого в том числе будут детский сад и океанариум. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

"Планируемый срок ввода объекта – 2023 год", – приводит слова Левкина Агентство "Москва".

Как уточнил Левкин, строительство океанариума на улице Братьев Фонченко было приостановлено в 2010 году в связи с нехваткой денежных средств у инвестора. В 2016 году объект был продан новому собственнику. В 2020 году власти города выдали разрешение на продолжение строительства.

Левкин напомнил, что с 2011 года в Москве по поручению Сергея Собянина реализуется программа по ликвидации объектов долгостроя. За время существования программы в столице удалось решить вопросы по 622 подобным объектам.

С начала 2022 года введены в эксплуатацию 175 объектов долгостроя, на 250 возобновлены строительные работы, 197 демонтированы. В настоящее время оперативная группа работает над 196 объектами.

Ранее стало известно, что в Пресненском районе столицы на месте долгостроя появится жилая застройка. Работы на объекте начались в 2008 году.

Возведение жилого дома на территории долгостроя позволит достичь установленных показателей по государственной программы "Жилище".

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