В промзоне Соколиная Гора появится общественно-деловая застройка

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В промзоне Соколиная Гора, расположенной на востоке столицы, построят свыше 80 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Председатель комитета Анастасия Пятова отметила, что застройку реализуют через механизм комплексного развития территорий (КРТ). Так, планируется освоить территорию площадью 9 гектаров, расположенную в промзоне № 22.

"Около 81 тысячи квадратных метров составит новое строительство, еще около 19 тысяч "квадратов" – сохраняемая нежилая застройка", – рассказала Пятова.

Уточняется, что в границах КРТ планируют возвести объекты делового управления, научно-производственной деятельности, банковской и страховой деятельности, торговли и другие.

Ранее стало известно, что около 900 тысяч квадратных метров жилья планируется построить на шести участках промзон и неэффективно используемых территорий на северо-востоке Москвы.

Работы будут вестись в районах Свиблово, Бабушкинском, Останкинском, Отрадное и Ярославском. В проекты будет вложено 148 миллиардов рублей.

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