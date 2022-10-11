Долгострой на Цветном бульваре в Москве выставили на продажу

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Недостроенное здание женского центра актрисы Элины Быстрицкой на Цветном бульваре в Москве выставили на продажу. Об этом сообщает издание "Ведомости".

Объект является частью имущества ООО "Центр духовного и физического совершенствования женщины "Женский центр".

Начальная стоимость лота составляет 2 миллиарда рублей. В него входят недостроенное здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров и право аренды участка на 0,4 гектара.

Предварительная дата аукциона назначена на середину ноября.

Отмечается, что инициатором строительства центра выступила актриса Элина Быстрицкая. В 1993 году между ней и столичным правительством был подписан контракт на возведение здания.

Работы на территории объекта начались в 2001 году. Тогда долю в проекте получила компания "Социальная инициатива" бизнесмена Николая Карасева.

В 2005 году строительство остановили из-за возбуждения уголовных дел на руководство компании по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов. Бизнесмен Карасев получил 10 лет колонии.

В 2014 году ООО "Центр духовного и физического совершенствования женщины "Женский центр" был признан банкротом. Тогда долей Быстрицкой стала владеть компания "Промстройинжиниринг".

По предположению экспертов, на месте долгостроя могут возвести жилые дома или апарт-комплекс. При этом площадь жилой застройки может составить от 10 до 15 тысяч квадратных метров.

Ранее глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман сообщил, что столичные власти до конца года выставят на торги земельный участок на Беловежской улице под строительство автомойки. Речь шла об участке площадью 0,21 гектара.

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