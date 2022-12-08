Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры снизилась в городах-миллионниках РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре и Казани снизилась с февраля по декабрь 2022 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ведущего аналитика федеральной риелторской компании "Этажи" Александра Иванова.

По его словам, в столице цена на аренду упала на 15,7% – до 46,49 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге же однокомнатную квартиру можно снять за 30,6 тысячи рублей (стоимость снизилась на 12,5%).

"В Красноярске стоимость аренды однушки упала на 4,1%, в Казани – на 2,8% и Самаре – на 1,8%. Снять такую квартиру в декабре в Красноярске можно за 18,33 тысячи рублей, в Казани – за 22,82 тысячи, в Самаре – за 17,9 тысячи рублей", – рассказал Иванов.

Эксперт объяснил, что цены на аренду зависят от показателей спроса и предложения, а также от затрат собственников на содержание квартир, ремонт, замену мебели и техники. В связи с этим ежегодный рост арендных ставок Иванов назвал оправданным. Специалист добавил, что на рынке постепенно снижается доля квартир с "бабушкиным ремонтом", что повышает стоимость аренды.

Иванов рассказал, что в основном цены на аренду снижаются в тех городах, где стоимость аренды фактически превысила финансовые возможности арендаторов. Кроме того, такую динамику можно наблюдать и в населенных пунктах с высокой динамикой роста объема предложения.

"Заметнее всего объем предложения этой осенью вырос в Москве и Санкт-Петербурге, на фоне этого конкуренция за арендаторов выросла и ставки аренды стали более активно снижаться. Например, в Москве по сравнению с низким уровнем объема предложения в августе этого года количество выставленных в аренду квартир к ноябрю выросло на 60–65%", – подчеркнул Иванов.

Вместе с тем эксперт рассказал, что в ряде городов России цены на аренду однокомнатных квартир выросли. В частности, на 20,4% стоимость увеличилась в Челябинске, на 14% – в Омске, на 9,7% – в Тюмени, на 8,8% – в Новосибирске. Кроме того, цены выросли также в Волгограде (8,2%), Ростове-на-Дону (7,8%), Уфе и Екатеринбурге (6,6%), Нижнем Новгороде (5,6%) и Воронеже (4,7%).

Ранее аналитики спрогнозировали скидки на новостройки в России до 30% к 1 января. Директор компании "Этажи" Ильдар Хусаинов рассказал, что среди застройщиков началась конкуренция за желающих успеть воспользоваться льготными программами до Нового года. Они также ожидают снижения продаж в 2023 году, поэтому вводят различные скидки и акции.



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