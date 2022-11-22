Эксперт спрогнозировал cкидки на новостройки к концу года до 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Аналитики ожидают, что скидки на новостройки в России могут достичь максимума к 1 января и составить до 30%, сообщает газета "Известия".

Спрос на квартиры в новых домах в России за последнюю неделю вырос на 16%, побив новые рекорды, Сейчас он на 33,4% выше максимального значения 2021 года.

Директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов объяснил, что на повышенный интерес россиян к квартирам повлияли заявления в том числе представителей Минфина о сворачивании льготной ипотеки на новостройки и околонулевой ставки от девелоперов.

Хусаинов подчеркнул, что на этом фоне застройщики начали конкурировать за желающих успеть воспользоваться льготными программами до Нового года. В ожидании вероятного снижения продаж в 2023 году они вводят скидки и различные акции.

Он добавил, что девелоперы опасаются того, что, если отменят льготы, после Нового года спрос упадет на 15–20%, и тогда планы по строительству придется сокращать. Это уже может привести к нехватке нового жилья.

Управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка напомнила, что спрос на квартиры резко упал 21 сентября, после объявления в стране частичной мобилизации. В итоге в октябре число сделок на столичном рынке первичного жилья сократилось почти на 40% относительно прошлого месяца.

По ее прогнозам, до конца года рынок может частично восстановиться. Как пояснила Коркка, эффект отложенного спроса уже проявляется в связи с завершением частичной мобилизации.

Программа льготной ипотеки на жилье в новых домах завершится 31 декабря 2022 года. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что дополнительные меры поддержки первичного рынка жилья не ожидаются.

В то же время Моисеев допустил расширение льготной ипотеки на вторичный рынок жилья для жителей новых территорий России.

В пресс-службе Минфина сказали, что покрытие льготными программами большей части первичного рынка серьезно искажает рыночные условия и ведет к перегреву на рынке ипотеки и волатильности спроса.

При этом российский кабмин продлил действие семейной ипотеки до июля 2024 года. Председатель правительства Михаил Мишустин отмечал, что действие семейной ипотеки продлевается по поручению главы государства.

Сообщалось, что эта мера позволит купить собственное жилье большому количеству семей. Так, в 2023 году ипотеку под 6% оформят более 150 тысяч семей. Общий объем займов будет равен примерно 1 триллиону рублей.



"Деньги 24": Минфин РФ не видит необходимости в продлении льготной ипотеки на 2023 год

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