В Минфине не увидели необходимости в новых мерах поддержки первичного рынка жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дополнительные меры поддержки первичного рынка жилья не ожидаются. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"Мы считаем, что нет необходимости", – приводит его слова РИА Новости.

Касаемо решения продлить льготную ипотеку на жилье в новых домах замглавы Минфина заявил, что программа будет закрыта 31 декабря.

В то же время Моисеев допустил расширение льготной ипотеки на вторичный рынок жилья для жителей новых территорий России.

"У нас есть ряд исключений, что там, где нет совсем новостроек, допускается на вторичку (распространение льготной ипотеки на вторичный рынок жилья. – Прим. ред.). Как, например, сейчас для детей-инвалидов. Я думаю, что такие же исключения будут", – отметил замминистра.

Ранее российский кабмин продлил действие семейной ипотеки до июля 2024 года. Председатель правительства Михаил Мишустин отмечал, что действие семейной ипотеки продлевается по поручению главы государства.

Сообщалось, что эта мера позволит купить собственное жилье большому количеству семей. Так, в 2023 году ипотеку под 6% оформят более 150 тысяч семей. Общий объем займов будет равен примерно 1 триллиону рублей.

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