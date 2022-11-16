Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на жителей новых регионов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут рассчитывать на льготную ипотеку. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Министерства финансов России.

Как отметил собеседник издания, действие всех реализуемых в настоящее время льготных ипотечных программ распространяется на них в полном объеме.

С 23 по 27 сентября в ЛНР, а также в ДНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

30 сентября в Кремле были подписаны договоры о принятии новых территорий в состав Российской Федерации. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале.

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