Цены на новостройки в Москве снизились до двухлетнего минимума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Средняя цена сделки при покупке квартиры в московских новостройках в ноябре составила 15,2 миллиона рублей, сообщает РИА Новости. По данным Росреестра, это минимальная цена за последние два года.

В ведомстве подчеркнули, что за месяц средняя цена на квартиры в новых домах упала на 9,3% к октябрю 2022 года. По отношению к ноябрю прошлого года бюджет покупки уменьшился на 17,9%.

Средняя цена по договору долевого участия (ДДУ) на нежилые помещения в столице в ноябре за месяц снизилась на 8,7%, до 9,8 миллиона рублей. По сравнению с ноябрем 2021 года она упала на 53,9%.

Одно машино-место в ноябре в среднем стоило в Москве 2,7 миллиона рублей, снизившись за месяц на 3,6%. При этом в годовой динамике замечен рост на 23,4%.

Ранее сообщалось, что Москва стала лидером среди крупных городов России, где зафиксировано наиболее заметное снижение ставок долгосрочной аренды жилья. Средняя цена с сентября по ноябрь снизилась почти на 27%.

Отмечается, что стоимость аренды жилья изменилась на фоне снижения платежеспособности населения. Наймодатели стали чаще соглашаться на торг и скидку. В Топ-5 городов с заметным снижением цен на долгосрочную аренду также попал Сочи, где стоимость упала на 25%. Далее идут Ростов-на-Дону, Калининград и Ставрополь со снижением на 21,4, 15,2 и 15% соответственно.

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