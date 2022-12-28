Банк России предлагает запретить пользоваться льготной ипотекой более одного раза

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России предлагает ограничить получение льготной ипотеки так, чтобы воспользоваться ей можно было только один раз. Об этом директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила в интервью газете "Известия".

"Мы также всегда говорили о необходимости сделать программу более адресной. Чтобы повысить адресность, следует предусмотреть, что льготной ипотекой можно воспользоваться только один раз", – сказала она.

Данилова подчеркнула, что подобная мера позволит избежать инвестиционного спроса, когда люди вкладываются в недвижимость за счет кредитных денег. По ее словам, подобные схемы усиливают рост цен на недвижимость, снижая доступность жилья для граждан.

Ранее сообщалось, что льготную ипотеку от государства продлили на полтора года. Подробно обо всех изменениях в условиях льготной ипотеки рассказал экономический обозреватель, преподаватель кафедры Менеджмент экономического факультета РУДН Константин Цыганков.

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