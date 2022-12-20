В России предложили субсидировать первоначальный ипотечный взнос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Думские депутаты выступили с инициативой субсидировать 50% от первого взноса по ипотеке для молодых семей при покупке жилья в новостройке или на строительство частного дома. Об этом сообщает газета "Известия".

Проект предложил член комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции "Единая Россия" Александр Якубский. Письмо на одобрение уже направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Якубский предложил субсидировать не свыше 900 тысяч рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и не выше 450 тысяч в иных российских регионах. Помимо этого, проектом предполагается расширение семейной ипотеки. За каждого нового ребенка предлагается понижать кредитную ставку на один процентный пункт. Отмечается, что на данный момент она равна 6%.

По мнению замруководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяны Решетниковой, сейчас семьи вносят первоначальный взнос, который равен порядка 15% от стоимости жилья. В среднем цены на квартиры в столичной новостройке составляют порядка 13,5 миллиона рублей. Из этого следует, что семье придется заплатить около двух миллионов первоначального взноса.

"900 тысяч рублей от государства будут прекрасным подспорьем для клиентов", – утверждает управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что объем льготной ипотеки в период с января по ноябрь 2022 года увеличился на 7,3% в сравнении с прошлым годом.

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