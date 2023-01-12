Россиянам рассказали, как изменятся цены на недвижимость в 2023 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2023 году на российском рынке недвижимости появились новые тенденции, в частности в сфере первичного и вторичного жилья. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на экспертов в данной области.

Новостройки

В первом месяце нового года граждане стали меньше приобретать жилье. На это влияет сезонность, считают эксперты. Однако, по данным декабря, спрос на недвижимость в Подмосковье увеличился на 30% в сравнении с ноябрем.

Цена "квадрата" также выросла на 2%. При этом доля ипотечных кредитов увеличилась на 6 процентных пунктов, достигнув в области продаж 87%. На этот результат оказало влияние изменение льготной ставки с 1 января 2023 года.

"В текущих реалиях продолжится тенденция по разработке стимулирующих инструментов на рынке первичной недвижимости. В Московском регионе скидки у некоторых застройщиков достигали 20–30%, но это скорее исключение. К тому же стоит посчитать, является ли реальным заявленный размер бонусов. По рынку средний показатель скидок составляет 7–10% в зависимости от формы сделки", – заявила глава департамента маркетинговых исследований компании "Главстрой-Регионы" Виктория Ковалевская.

Также стоит упомянуть новые инструменты для привлечения клиентов, которыми пользуются девелоперы, отметил директор направления "Новостройки" компании "ИНКОМ-Недвижимость" Валерий Кочетков. По его словам, новые программы создаются постоянно.

Эксперт утверждает, что в целом цены на недвижимость растут именно в регионах, однако в столичном регионе застройщики работают со скидками и другими платформами для привлечения покупателей.

Между тем коммерческий директор ГК "А101" Анна Боим выразила мнение, что значительного увеличения цен на первичное жилье в текущем году ожидать не стоит. На это влияет объем предложения, который начал расти еще с лета 2022 года. Это помогло стабилизировать обстановку на рынке, утверждает она.

Вторичное жилье

Эксперты предсказали снижение цен на рынке вторичной недвижимости. По их мнению, это неизбежно, так как рынок "перегрелся" благодаря дешевым ипотечным кредитам, из-за чего цены на тот момент увеличились в значительной степени. Директор направления "Вторичный рынок" компании "ИНКОМ-Недвижимость" Сергей Шлома заявил, что в конце прошлого года жилье на вторичке стало дешевле на 20%, однако потенциал для дальнейшего снижения все еще присутствует.

Эксперт утверждает, что в будущем можно ожидать удешевления вторичного жилья где-то на 10%. Не исключено, что постепенно ценник может упасть еще на 5%, считает Шлома.

"На рынке сейчас присутствуют только те, кому необходимо решить свой квартирный вопрос. Таких людей сейчас немного, и в дальнейшем их число не увеличится. Поэтому цены будут находиться под давлением. Банки хотят выдавать больше ипотечных кредитов, но не могут. Люди хотели бы взять ипотеку, но те условия, которые предлагает им рынок (ипотека под 11% годовых), многих не устраивают", – добавил он.

Он указал на то, что ипотечная ставка должна быть ниже 10% годовых, тогда граждане будут на психологическом уровне лучше воспринимать суммы.

Ранее аналитики компании "Инком-Недвижимость" выяснили, что в декабре 2022 года в столице зафиксировали снижение цен на вторичное жилье на 20%.

По их данным, в старых границах Москвы стоимость "квадрата" за год упала на 1,35% и составила в среднем 257,8 тысячи рублей.

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