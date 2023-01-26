Москвичи смогут легализовать выполненную перестройку без штрафов до конца 2023 года

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До конца 2023 года москвичи смогут легализовать выполненную перепланировку в квартирах и нежилых помещениях без штрафов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"По решению мэра Москвы до 31 декабря 2023 года продлен мораторий на назначение административных штрафов при легализации собственником уже сделанной перепланировки в квартире или нежилом помещении", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

Бирюков уточнил, что до конца текущего года также сохранена возможность согласовать выполненные изменения, затрагивающие фасад здания.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что согласование переустройства и перепланировки в столице было полностью переведено в электронный формат еще с августа 2020 года. Гражданам не нужно лично обращаться в центры госуслуг, достаточно подать заявление онлайн на официальном сайте мэра Москвы. В личном кабинете будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении.

Бирюков напомнил, что при обращении с заявлением об оформлении акта о завершенной перепланировке нужно также предоставить техническое заключение о допустимости и безопасности проведенных работ. В случае изменения фасада многоквартирного дома требуется получить согласие других собственников помещений в доме, которое будет утверждено протоколом общего собрания.

Ранее сообщалось, что эксперты оценили минимальную стоимость ремонта однокомнатной квартиры в Москве. В 2023 году в новостройке эта сумма составляет примерно 1,5–1,8 миллиона рублей, в нее входит отделка, установка сантехники и меблировка.



Москвичам упростили порядок согласования перепланировки

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