Стало известно, какие квартиры предпочитают снимать россияне

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Россияне предпочитают квартиры-студии и небольшие однушки в качестве съемного жилья. Предприниматель и инвестиционный советник Ян Марчинский рассказал о современных трендах в строительстве и аренде квартир. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Гигантские квартиры, хоромы 100 плюс "квадратов" – это такой дорогой сегмент. А основной тренд строительства, даже сейчас, – студии, однокомнатные квартиры, малометражные квартиры. Это главный и мировой тренд, и внутрироссийский", – уточнил он.

Эксперт обратил внимание на то, что россияне чаще стали снимать студии площадью до 20 квадратных метров, а также однокомнатные квартиры размером 30 квадратных метров.

Ранее в компании "Инком-Недвижимость" назвали средние цены на арендное жилье в Москве. Так, квартиры и комнаты с месячной ставкой ниже 25 тысяч рублей занимают менее 5% столичного рынка.

Больше всего в Москве квартир, которые сдаются за 26–45 тысяч рублей в месяц, – чуть больше 37%. Почти треть жилья предлагается по ставке от 66 тысяч рублей, примерно столько же – в диапазоне от 46 до 65 тысяч рублей.

В компании ситуацию с арендными квартирами в Москве объясняют обычными рыночными механизмами: низкий спрос провоцирует повышенное предложение, что ведет к падению цен. Оживления рынка компания ожидает не раньше марта–апреля.

"Актуальный репортаж": в Москве увеличилось число арендных квартир

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