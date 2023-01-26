Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Эксперты назвали районы Москвы с самым дешевым жильем в аренду. Об этом сообщает РБК Недвижимость.

"Ценовой минимум отмечен в Царицыне, где недавно на время закрылось метро", – отметили в сообщении.

В Царицыне минимальная ставка аренды жилья составляет 23 тысячи рублей. Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Южном административном округе – 34,6 тысячи рублей в месяц.

На втором месте расположился район Выхино-Жулебино, часть которого находится на МКАД. Минимальная ставка аренды жилья – 25 тысяч рублей месяц, в то время как однушка на юго-востоке столицы в среднем может обойтись в 33 тысячи рублей в месяц.

Южное Бутово и Капотня разделили третью позицию. В этих районах ценовой минимум составляет 26 тысяч рублей. А средняя ставка по ЮЗАО – 36,3 тысячи рублей в месяц.

На четвертом месте по дешевой аренде жилья в месяц оказались Вешняки (ВАО), Очаково-Матвеевское (ЗАО), Котловка (ЮЗАО) и Гольяново (ВАО). На пятом месте – Зюзино на юго-западе Москвы с арендной ставкой в 29 тысяч рублей.

"Многие из этих районов регулярно попадают в рейтинги локаций, где сдаются и продаются низкобюджетные квартиры", – рассказала замдиректора управления аренды квартир компании "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова.

По ее словам, на рынке всегда остается востребованным экономичное и ликвидное жилье.

Руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев сказал, что самые низкие ставки аренды жилья находятся в районах, которые располагаются далеко от центра города. Он отметил, что некоторые такие районы находятся на границе с МКАД. Каменев также выделил Капотню, где сформировалась сложная экообстановка из-за нефтеперерабатывающего завода.

По словам руководителя "ЦИАН.Аналитики" Алексея Попова, низкая аренда недвижимости наблюдается в Зеленограде и ТиНАО, а также в районах с небольшим количеством новостроек – Ивановском, Вешняках, Западном Бирюлеве.

Полякова заявила, что оживление сегмента аренды недвижимости ожидается весной. Однако эксперт надеется, что в России не произойдут очередные экономические и политические потрясения, способные повлиять на рынок аренды.

Похожее мнение высказал и Каменев. Он отметил, что спрос на квартиры в 2023 году останется на прежнем уровне при сохранении такой же экономической ситуации.

Ранее в компании "Инком-Недвижимость" назвали средние цены на арендное жилье в Москве. Так, квартиры и комнаты с месячной ставкой ниже 25 тысяч рублей занимают менее 5% столичного рынка.

Больше всего в Москве квартир, которые сдаются за 26–45 тысяч рублей в месяц – чуть больше 37%. Почти треть жилья предлагается по ставке от 66 тысяч рублей, примерно столько же – в диапазоне от 46 до 65 тысяч рублей.



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