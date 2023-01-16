Аналитики рассказали, будут ли падать цены на аренду жилья в России

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Аналитики заявили о сохранении тенденции к падению цен на аренду жилья в России. Об этом сообщает News.ru.

Руководитель федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко объяснил, почему на рынке недвижимости дешевеет съемное жилье.

"При отсутствии роста экономики и ее неясных перспективах, в условиях нарастающей тревожности и негативных ожиданий арендаторов большого роста ставок быть не может, а падение продолжится и будет охватывать все больше городов", – отметил эксперт.

По его словам, россияне могут просить арендодателей делать определенные послабления:

заезд с животными;

заселение компанией по два-три человека;

аренда в складчину;

сокращение суммы депозита.

Представитель "Авито.Недвижимости" Константин Каменев тоже уверен, что квартиры в аренду не подорожают. Он согласился с тем, что сейчас есть хорошая возможность для граждан, ищущих жилье, подобрать вариант на более выгодных условиях.

Сервис привел данные о ситуации на рынке недвижимости на конец 2022 года:

спрос на долгосрочную аренду квартир сократился на 15,7% (по сравнению с ноябрем);

средняя ставка аренды в 25 тысяч рублей не изменилась;

цены в ряде крупных городов заметно снизились: в Москве – на 5,5%, в Перми – на 5,6%, в Волгограде – на 5,9%.

Ранее стало известно, что стоимость аренды жилья в Москве к концу прошлого года упала в отдельных случаях на 10%.

Сильнее всего подешевели двухкомнатные квартиры – в среднем на 9,5%. В декабре такое жилье можно было снять за 48,4 тысячи рублей в месяц. Дисконт на "однушки" составил между тем 7% – за месяц проживания владельцы просили порядка 36,5 тысячи рублей.

Эксперты спрогнозировали оживление рынка со второй половины января.

"Актуальный репортаж": москвичам рассказали о ситуации на рынке недвижимости

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