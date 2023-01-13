Аренда жилья в Москве подешевела на 5–10%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Стоимость аренды жилья в Москве к концу прошлого года упала в отдельных случаях на 10%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование риелторской компании "Миэль".

Сильнее всего подешевели двухкомнатные квартиры – в среднем на 9,5%. В декабре такое жилье можно было снять за 48,4 тысячи рублей в месяц. Дисконт на "однушки" составил между тем 7% – за месяц проживания владельцы просили порядка 36,5 тысячи рублей.

Как объяснили в "Миэль", декабрь – традиционно несезон для рынка арендной недвижимости. Такая ситуация наблюдается каждый год. Эксперты прогнозируют оживление рынка со второй половины января.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года на вторичном рынке жилья в Москве зафиксировали 20-процентное снижение цен. Стоимость квадратного метра в старых границах города за год упала до 257,8 тысячи рублей.



"Актуальный репортаж": в Москве увеличилось число арендных квартир

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