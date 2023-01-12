Депутат оценила идею использования маткапитала для оплаты аренды жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Светлана Бессараб оценила предложение разрешить использовать маткапитал для оплаты аренды жилья. Об этом пишет RT.

"Это договор, который достаточно сложно проверить, не будет ли он основанием для обналичивания средств материнского семейного капитала. Сейчас мы практически исключили мошеннические схемы на этом теневом рынке, но подобные дополнительные разрешения как раз внесут новую сумятицу", – высказалась она.

Бессараб подчеркнула, что деньги, полученные в рамках выделения маткапитала, должны приносить реальную пользу семье. Например, потратив средства на погашение ипотеки, граждане получат жилье, отметила она. Выяснилось, что так и поступают свыше 96% получателей выплаты.

Парламентарий сочла разумным и расходование средств маткапитала на получение образования, поскольку в этом случае деньги уходят на приобретение конкретных навыков, которые обеспечат востребованность на рынке труда.

Что касается аренды, Бессараб обратила внимание на то, что семьи могут менять съемные квартиры несколько раз, в итоге у них ничего не останется.

"Поэтому я думаю, что конечными благополучателями должны оставаться семьи с детьми и непосредственно дети", – резюмировала она.

Ранее в России предложили разрешить оплачивать аренду жилья маткапиталом. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Он напомнил, что сегодня маткапитал можно вложить в приобретение собственной недвижимости. Тем не менее, по его словам, даже с учетом этих средств некоторые россияне все еще не могут позволить себе покупку квартиры, из-за чего вынуждены жить в съемных.

Разрешение использовать маткапитал могло бы серьезно поддержать молодых родителей, который находятся только в начале своего профессионального пути, добавил Орлов.

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