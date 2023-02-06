Аналитики назвали средний размер зарплаты для оформления ипотеки в регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Аналитики финансового маркетплейса назвали средний уровень зарплаты, необходимый для покупки квартиры в ипотеку в российских регионах. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что эксперты выявили средний ежемесячный платеж на основе данных Росстата о средней стоимости новостроек.

Оказалось, что меньше всего зарабатывать для покупки квартиры в ипотеку нужно в Кабардино-Балкарской Республике (29 095 рублей в месяц), Дагестане (37 803 рубля в месяц) и Карачаево-Черкесии (38 818 рублей).

По данным экспертов "Сравни", больше всего для покупки квартиры необходимо зарабатывать в Москве (301 074 рубля), Санкт-Петербурге (193 417 рублей) и Ленинградской области (162 844 рубля).

Так, средняя стоимость квадратного метра в Кабардино-Балкарии составила 35,5 тысячи рублей. Уточняется, что новостройку площадью 50 квадратных метров можно купить за 1 773 982 рубля. Получается, что для первоначального взноса понадобились бы 266 тысяч рублей. При этом ежемесячный платеж по кредиту составил бы 11,6 тысячи рублей.

В столице же средняя стоимость квадратного метра приравнивается к 367,1 тысячи рублей. В среднем новостройка площадью 50 квадратных метров обойдется в 18,3 миллиона рублей. Так, для ипотеки необходим первоначальный взнос в 2,7 миллиона рублей. В этом случае ежемесячный платеж при ставке 8% составит 120,4 тысячи рублей.

При этом средняя зарплата рассчитана из того, что ежемесячный платеж должен быть не больше 40% от дохода.

Ранее сообщалось, что в России начали продавать вторичное жилье с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей. До этого при продаже квартиры, приобретенной в ипотеку, банк выдавал покупателю новый кредит, что невыгодно при сегодняшних более высоких ставках.

При этом у банков всегда была возможность сохранять условия ипотеки, однако они практически не пользовались ею из-за неудобства и отсутствия четкого регламента действий. В настоящее время рыночные ставки на 2–3% выше, чем были в середине 2021 года, поэтому новая программа актуальна.



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