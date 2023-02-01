Путин заявил, что ипотека под 2% поможет развитию новых регионов РФ

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Льготная ипотека под 2% на присоединенных к РФ территориях должна способствовать развитию там стройки, заявил Владимир Путин на совещании по восстановлению жилья в приграничных регионах.

По его словам, такая ставка станет стимулом для повышения темпов реконструкции населенных пунктов.

"Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых, а на самом-то деле на давних, исторических наших территориях, (должно помочь. – Прим. ред.) нарастить здесь объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков", – цитирует президента ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что российские власти всегда будут оказывать поддержку тем, кто оказался в непростых условиях. Путин заявил, что страна не оставит своих граждан один на один с проблемами.

Российский лидер также поблагодарил все субъекты государства, которые помогают новым регионам – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что на этом совещании Путин обсудит ряд тем, которые касаются поддержки областей. По словам пресс-секретаря президента, все разрушенные дома необходимо восстановить или компенсировать их жителям потери.

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