Льготную IT-ипотеку начнут выдавать в РФ на новых условиях 7 февраля

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В России выдача льготной ипотеки IT-специалистам начнется 7 февраля, после вступления в силу новых правил. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры.

В министерстве подчеркнули, что уже начали принимать заявки по обновленным условиям.

Минцифры также напомнило, что проверить аккредитацию компании можно на портале госуслуг.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о расширении льготной ипотеки для IT-специалистов. Так, под новые условия подпадают сотрудники всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет.

Власти также снизили уровень зарплаты, с которой можно претендовать на льготные кредиты. Так, желающие получить льготную ипотеку в городах-миллионниках должны зарабатывать 120 тысяч рублей в месяц, а в остальных населенных пунктах – 70 тысяч. При этом в Москве претендентам нужно получать не менее 150 тысяч рублей.

Кроме того, чтобы не потерять выгодную ставку по ипотеке, человеку необходимо проработать в аккредитованной компании не менее 5 лет. В случае увольнения же льготная ставка будет действовать еще полгода.



В РФ расширили программу льготной ипотеки для IT-специалистов

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