Сбербанк повысил минимальные ставки по базовым ипотечным программам

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Сбербанк с 10 января повысил минимальные ставки по базовым ипотечным программам на 0,5 процентных пункта, до 10,9%. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает ТАСС.

"Текущие рыночные условия вынуждают нас незначительно скорректировать ставки по ипотеке для новостроек и вторичного жилья по базовым программам", – заявил представитель банка.

Он также подчеркнул, что Сбербанк дольше всех на рынке удерживает неизменные ипотечные ставки. По его словам, сейчас большему числу банков придется корректировать ставки по ипотеке из-за роста стоимости заимствования облигаций федерального займа на рынке.

Минимальный первоначальный взнос по базовым программам ипотеки вторичного жилья и новостроек в Сбербанке сохранился на уровне 0%.

До этого сообщалось, что Сбербанк приостановил прием заявок на сельскую ипотеку. Представитель банка заявил, что подобное решение вызвано повышенным спросом на указанную программу ипотечного льготного кредитования.

Программа льготной ипотеки будет доступна в новых регионах

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