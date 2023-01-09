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Общество

Действие программы льготной ипотеки в РФ продлили до 1 июля 2024 года

Действие программы льготной ипотеки в РФ продлили до 1 июля 2024 года

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Программу льготной ипотеки продлили до 2024 года. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Получить льготный ипотечный кредит по ставке до 8% годовых можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или на покупку земельного участка для его строительства. Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей, а для остальных регионов – шесть миллионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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