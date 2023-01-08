В России выявили 3 127 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 3 127 новых случаев коронавируса. Такие данные привели в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

За 24 часа в стране госпитализировали 476 пациентов с коронавирусом. За это время выздоровели 3 694 пациента, скончались 45 человек.

Всего с начала пандемии в России выявили 21 826 982 случая коронавируса.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России циркулируют десятки различных штаммов коронавируса, которые сильно отличаются от исходного варианта "Омикрона". Он пояснил, что циркулирующие сейчас штаммы являются гибридами.

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