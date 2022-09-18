Гинцбург заявил, что штаммы COVID-19 меняются примерно раз в восемь месяцев

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Смена штаммов у коронавируса происходит быстрее, чем у гриппа, примерно раз в 8 месяцев. Об этом ТАСС сообщил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он уточнил, что с начала пандемии коронавируса штамм поменялся 3 раза.

"И дальше так примерно будет, примерно раз в восемь месяцев. Смена циркулирующих штаммов при ковиде происходит немного быстрее, чем при гриппе", – объяснил специалист.

Гинцбург подчеркнул, что штаммы "Омикрона", преобладающие в настоящее время, имеют досточное количество отличий от первого варианта. Отличия специалисты видят в свойствах и симптомах, которые испытывает человек при заражении, добавил он.

"ВА. 2.75, например, ушел, он не такой жизнеспособный", – добавил Гинцбург.

До этого заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов заявил, что с самого старта пандемии коронавирусной инфекции ученые так и не смогли обнаружить природный источник его происхождения. Исходя из этого, исследователи склоняются к лабораторной версии.

По словам эксперта, для поиска источника происхождения COVID-19 организованы несколько групп ученых. Он добавил, что на данный момент ученые провели анализ более 80 тысяч проб от диких животных и птиц, а также резервуаров COVID-19 в Китае и в мире.