Гинцбург заявил о десятках циркулирующих в РФ штаммов коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России циркулируют десятки различных штаммов коронавируса, которые сильно отличаются от исходного варианта "Омикрона", заявил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Циркулирующие сейчас виды "Омикрон-штамма", вот эти рекомбинанты с буквой Х, отличаются от исходного "Омикрона" очень сильно, им можно было уже новую греческую букву придумать", – приводит слова ученого ТАСС.

Гинцбург добавил, что циркулирующие сейчас штаммы являются гибридами, которые возникли в результате генетического обмена различных вариантов вируса, поэтому называть их "Омикроном" не совсем правильно.

В сентябре Гинцбург сообщал, что смена штаммов у коронавируса происходит быстрее, чем у гриппа, примерно раз в 8 месяцев. Он также отмечал, что штаммы "Омикрона" имеют достаточное количество отличий от первого варианта. Это проявляется в свойствах и симптомах, которые испытывает человек при заражении.

В конце декабря в Роспотребнадзоре сообщали, что ситуация с коронавирусом в России остается стабильной. В ведомстве отмечали, что более четверти всех подтвержденных случаев COVID-19 приходится на "Стелс-Омикрон".



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