Ока разлилась под подмосковными Луховицами

Под подмосковными Луховицами разлилась Ока. Уровень воды в реке уже близится к критическому. Больше всего досталось району Белоомута. В регионе уже оказались подтопленными два участка дорог. Жители села Слемские Борки могут попасть домой только на специальном транспорте.

Экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности. Минтранс Московской области отметил, что вода в Оке впервые поднялась зимой. Предположительно, это могло произойти из-за обильного снега и резкого таяния при плюсовой температуре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

