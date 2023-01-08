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08 января, 21:15

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Ока разлилась под подмосковными Луховицами

Ока разлилась под подмосковными Луховицами

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Под подмосковными Луховицами разлилась Ока. Уровень воды в реке уже близится к критическому. Больше всего досталось району Белоомута. В регионе уже оказались подтопленными два участка дорог. Жители села Слемские Борки могут попасть домой только на специальном транспорте.

Экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности. Минтранс Московской области отметил, что вода в Оке впервые поднялась зимой. Предположительно, это могло произойти из-за обильного снега и резкого таяния при плюсовой температуре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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