Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Ночь на субботу, 7 января, в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура воздуха в городе опускалась до -24,8 градуса. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

Синоптики отмечают, что метеостанция ВДНХ минувшей ночью зафиксировала -23,4 градуса, в то время как другие пункты зарегистрировали от -21,1 до -24,8 градуса. При этом в Подмосковье температура воздуха опускалась до -30 градусов.

"Влияние антициклона на погоду столичного региона продолжает усиливаться, что приводит к дальнейшему понижению температуры", – говорится в материале.

Метеорологи пояснили, что в безветренную и ясную погоду наиболее низкие температуры регистрируются в моменты, близкие к восходу Солнца.

Из-за аномальных холодов в столичном регионе продлили оранжевый уровень погодной опасности. Сейчас предупреждение действует до 11:00 8 января.

По данным синоптиков, низкие температуры в Московском регионе продержатся до 10 января. В связи с этим в МЧС рекомендовали выбирать более теплую одежду и обувь с утепленной подошвой.

Спасатели также посоветовали не держать лицо на морозе отрытым. Больше двигаться, не пить горячий чай и не принимать горячий душ сразу после того, как пришли домой.

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