Гололедица и до 22 градусов мороза ожидается в Москве 7 января

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В субботу, 7 января, в столичном регионе ожидается переменная облачность и гололедица. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в Москве составит 20–22 градуса мороза, в Подмосковье – 20–25 градусов. Ночью столбики термометров в столице могут опуститься до минус 24 градусов, в области – до минус 27 градусов.

Ветер будет северо-западного направления с порывами до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит 759 миллиметров ртутного столба. Осадков не ожидается.

Из-за аномальных холодов в столичном регионе продлили оранжевый уровень погодной опасности. Сейчас предупреждение действует до 11:00 8 января.

По данным синоптиков, низкие температуры в Московском регионе продержатся до 10 января. В связи с этим в МЧС рекомендовали выбирать более теплую одежду и обувь с утепленной подошвой.

Спасатели также посоветовали не держать лицо на морозе отрытым. Больше двигаться, не пить горячий чай и не принимать горячий душ сразу после того, как пришли домой.



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